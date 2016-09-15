Москва, 15 сентября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. В Москве парк «Зарядье» не будут огораживать забором, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры, ссылаясь на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Клод Моне. Сад. Парк

«Парк будет открыт для посетителей круглый год, двадцать четыре часа в сутки, абсолютно бесплатно. Попасть в него можно будет практически из любой точки периметра — с Москворецкой набережной, со стороны Васильевского спуска, с улицы Варварки и Китайгородской стены», — отметил Кузнецов. Кроме того, территория парка будетполностью приспособлена для маломобильных групп населения, добавил архитектор.

Кузнецов напомнил, что новый тематический парк с четыремя климатическими зонами, характерными для России, строится на месте снесенной гостиницы «Россия».

Ранее Кузнецов сообщил, что парк «Зарядье» проектируется как центр притяжения в любое время года и суток. Сам парк откроют для посетителей в 2017 году.