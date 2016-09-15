Симферополь, 15 сентября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Бюджет Крыма на 2017 год будет меньше бюджета на 2016 год на 10%. Об этом во время заседания комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям сообщила заместитель министра финансов республики Оксана Губернаторова.

Константин Коровин. Гурзуф

«У нас есть протокол Дмитрия Козака от 15 июня, в котором указано, что бюджет Республики Крым будет сформирован с учетом ассигнований 2016 года за минусом 10%, так как мы являемся высокодотационным регионом», — цитирует Губернаторову ИА «Крыминформ».

По её словам, заявки на следующий бюджетный год комиссия под руководством вице-премьера правительства Крыма Виталия Нахлупина рассматривает, уменьшая все планируемые расходы на 10%. «Это не касается заработных плат, коммунальных платежей и мер соцподдержки. Но все прочие расходы уменьшены на 10%, в том числе и в бюджетах муниципальных образований», — сообщила заместитель министра финансов Крыма.

Она напомнила, что проект бюджета на 2017 год Крым должен согласовать с Минфином и Минэкономразвития РФ до 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет на 2016 год был принят Госсоветом Крыма в конце 2015 года с показателями: 67,4 млрд — доход, 86,7 млрд рублей — расход. Дефицит бюджета в 19,3 млрд рублей планировали покрыть за счёт привлечения бюджетного кредита. В течение года бюджет корректировался в сторону увеличения доходной и расходной части.