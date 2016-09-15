Пекин, 15 сентября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Мощный тропический тайфун «Меранти», обрушившийся на остров Тайвань, достиг восточного побережья Китая. В результате разгула стихии в городе Сямынь провинции Фуцзянь наблюдаются перебои в электро‑ и водоснабжении, на улицах повалены деревья, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

NASA Тайфун

Днем ранее тайфун бушевал на Тайване, в настоящее время около 330 тыс. жителей острова остаются без электричества. Погиб один из жителей города Гаосюн, еще 51 человек получил травмы. Из-за тайфуна на острове были отменены более 200 местных и 168 международных авиарейсов.

По оценкам китайских метеорологов, тайфун «Меранти» стал самым мощным из тех, что отмечались в провинции Фуцзянь с 1949 года. Его сила сопоставима с тайфуном «Хайян», наблюдавшемся на Филиппинах и во Вьетнаме в 2013 году.