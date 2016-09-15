Санкт-Петербург, 15 сентября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Прокуратура Ленинградской области направила в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга иск об обязании расторгнуть трудовой контракт с председателем областного комитета по природным ресурсам Евгением Андреевым и уволить его с государственной службы в связи с утратой доверия. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

lenobl.ru Евгений Андреев

Причиной столь жесткого требования стали результаты проверки чиновника на предмет нарушения законодательства о противодействии коррупции

«Как установлено в ходе проверки, в 2013 году Андреев Е.Л. при назначении на должность советника губернатора области представил в отдел кадров управления государственной службы и кадров аппарата губернатора и правительства области неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012 год», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

В частности, Андрев не сообщил о своем участии в качестве учредителя компании GEKAREAL s.r.o на территории Чехии. Согласно информации от Национального бюро Интерпола в Чешской республике, представленной по запросу МВД России, Андреев владел 50% доли в этой компании с 10 января 2011 года по 9 февраля 2016 года. Кроме того, с 3 июля 2014 года по 27 апреля 2016 года он владел 10% долей участия в чешской компании AMA Victory Servise s.r.o.

2 апреля 2014 года Андреев был назначен председателем комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области. При этом, как отмечает прокуратура, он вновь не сообщил о своей предпринимательской деятельности на территории Чехии при предоставлении сведений о доходах за 2014 и 2015 годы.

В связи с этим 22 апреля текущего года прокуратура внесла губернатору Ленинградской области представление. Однако главой региона в привлечении Андреева к дисциплинарной ответственности было отказано, в связи с истечением 6 месячного срока давности.

«Следует отметить, что за вышеуказанные нарушения законодательства предусмотрено только одно дисциплинарной взыскание — увольнение в связи с утратой доверия», — объяснили в прокуратуре Ленобласти свое несогласие с позицией главы региона и направили иск в суд о расторжении контракта с Евгением Андреевым.