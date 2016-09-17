Москва, 18 сентября, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 18 сентября, в России проходит Единый день голосования, сообщает ИА REGNUM.

Vanderlindenma Выборы

Граждане России выбирают депутатов Госдумы VII созыва. Выборы проходят по смешанной системе: 225 мандатов получат кандидаты от победивших партий, еще 225 — одномандатники.

В выборах принимают участие 14 партий: «Родина», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, «Парнас», «Партия роста», «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России» и «Справедливая Россия». Именно в таком порядке наименования и эмблемы партий располагаются в избирательном бюллетене.

Проходной барьер в Госдуму для партий снижен с 7% до 5%.

Проголосовать смогут также и граждане России, проживающие за рубежом. В российских дипломатических и консульских представительствах за рубежом создано 364 избирательных участка в 145 странах.

Кроме депутатов Госдумы 18 сентября будут избираться главы девяти регионов, депутаты законодательных собраний 39 регионов, представительные органы столиц 11 регионов. Кроме того, пройдут многочисленные кампании муниципального уровня, в 12 регионах — более 150 местных референдумов. Лишь в трех регионах: Марий Эл, Калмыкии и Магаданской области — в этот день не будет проходить никаких других выборов, кроме выборов депутатов Госдумы.

Всего 18 сентября пройдут более 5,3 тыс. избирательных кампаний разного уровня, в общей сложности будут определены хозяева более 39,5 тыс. мандатов. В ряде регионов, где проходят совмещенные выборы, избиратели могут получить до девяти бюллетеней.

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