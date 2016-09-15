Москва, 15 сентября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Глава ЦИК Элла Памфилова обещает подать в отставку в случае, если «провалит» предстоящие выборы в Госдуму.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

«Если я провалю эти выборы, конечно, я подам в отставку», — заявила Памфилова, подчеркнув отсутствие пораженческих настроений. «Вы знаете, что за мной не заржавеет, я не раз подавала в отставку, когда была не согласна по принципиальным позициям», — сказала глава ЦИК.

При этом она указала на масштаб проделанной работы: «Я уверена, что за эти пять месяцев, работая на износ, мы сдвинули столько, сколько за несколько лет не удавалось сдвинуть».

«Я это знаю, это мною прожито, куском здоровья дается каждый день», — добавила Памфилова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущий глава ЦИК Владимир Чуров весной 2007 года перед выборами в Госдуму публично заявил: «Что мне, бородой свой поклясться, что я сделаю все, чтобы выборы были честными? Клянусь!» Это его заявление стало чуть ли не крылатым, правда, многие его потом перефразировали в том смысле, что глава ЦИК обещал сбрить бороду, если выборы будут нечестными. За время работы в ЦИК у него собралась коллекция подаренных представителями партий бритвенных принадлежностей, в том числе ножниц.