Москва, 15 сентября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Информация о том, что спецслужбы США расширяют разведывательные операции против России до крупнейших со времен холодной войны масштабов, не стала откровением в Совфеде, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября. «Информация СМИ не стала для нас каким-то откровением. Может, она только слегка умерит пыл некоторых либеральных критиков российского федерального бюджета, на всех углах кричащих, что страна тратит неоправданно много на обеспечение своей безопасности, в то время как окружена исключительно одними друзьями», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

en.wikipedia.org Эмблема ЦРУ

«Несомненно, что расширение разведывательных операций США против России до крупнейших со времен холодной войны масштабов самым прямым и непосредственным образом связано с возрастанием мощи, в том числе и военной, нашей страны, ее веса в мире», — говорит сенатор. «Речь идет о глобальном противостоянии двух мировых держав, истоки которого имеют не в последнюю очередь и геополитические основания. США объективно не нужна сильная Россия, но это уже их проблемы», — заключил Клинцевич.

«Мобилизация» со стороны американских разведывательных ведомств включает использование «тайных агентов ЦРУ, возможностей Агентства национальной безопасности (АНБ) в области кибершпионажа, а также спутниковых систем и других средств разведки», пишет «Вашингтон пост». По данным СМИ, около 10% бюджета ЦРУ и других разведведомств сейчас направляются на шпионаж против России.