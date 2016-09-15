Санкт-Петербург, 15 сентября, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Электронная карта для оплаты проезда в городском общественном транспорте с символикой предстоящих выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга появится в кассах Петербургского метрополитена 16 сентября, за двое суток до единого дня голосования. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщила пресс-служба городской «подземки».

metro.spb.ru Проездной с символикой выборов

Бесконтактная электронная карта «Подорожник» с символикой «Сентябрь в Петербурге — выборы!» будет доступна в кассах станций метрополитена: «Московская-2», «Технологический институт», «Гостиный двор», «Невский пр.-1», «Невский пр.-2», «Адмиралтейская», «Петроградская», «Горьковская», «Садовая», «Сенная», «Спасская», «Пл. Ал. Невского-1», «Пушкинская», «Маяковская», «Пл. Восстания-1», «Пл. Восстания-2», «Пр. Ветеранов-2», «Старая деревня», «Пионерская», «Гражданский пр.», «Пр. Большевиков», «Комендантский пр.».

«Тираж носителей ограничен», — предупредили в Петербургском метрополитене тех, кто захочет приобрести нестандартный проездной.

Добавим, что на карту «Подорожник» можно записать определенное количество оплаченных поездок на метро, автобусах, трамваях и троллейбусах или использовать ее как электронный кошелёк для оплаты проезда в общественном транспорте.

Напомним, в единый день голосования, 18 сентября 2016 года, пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга на очередной пятилетний срок. Из 50 депутатов 25 избирается по партийным спискам по единому округу, еще столько же — по 25 одномандатным округам.