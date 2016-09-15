Ташкент, 15 сентября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. В столице Узбекистана с 1 октября повышаются тарифы на холодное водоснабжение, а также горячую воду и отопление, сообщает Газета.уз.

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Новый тариф на горячее водоснабжение для населения составит 3736,92 сума за кубометр воды при наличии прибора учета (сейчас — 3459,9 сума, рост — 8%) и 14 593,56 сума с человека в месяц (сейчас — 13 511,73, один доллар — около 3 тыс. сумов) при оплате без счетчика.

«Тариф на центральное отопление повышается с 1169,7 сума до 1263,35 сума за квадратный метр отапливаемой площади», — говорится в публикации.

Холодная вода повысится со 170 до 180 сумов (с коэффициентом 1,5 — 270 сумов), тариф на кубометр водопроводной воды для населения на канализационные услуги — со 110 до 115 сумов.

При оплате по счетчику в квартирах многоэтажного дома с централизованным горячим водоснабжением, при отсутствии счетчика стоимость 1 кубометра составит 410 сумов (сейчас — 390 сумов, рост — 5%), без централизованного горячего водоснабжения — 295 сумов (сейчас — 280 сумов).

«В домах частного сектора тариф на кубометр воды в канализованных домах увеличен с 280 до 295 сумов, в домах без канализации — со 170 до 180 сумов», — пишет издание.