Рига, 15 сентября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Решение российской компании «Транснефть» прекратить к 2018 году экспорт нефтепродуктов через порты стран Прибалтики станет вызовом для Латвии, в ответ на который республика должна повысить качество своих транспортных услуг, заявил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, сообщает портал Delfi.lv.

pixabay.com Флаг Латвии

«Мы можем назвать это нашим вызовом, потому что (теперь) нам надо очень интенсивно работать. Во-первых, чтобы привлечь другие грузы из Китая, Белоруссии, Казахстана. Во-вторых, это, конечно, и сигнал, что мы должны поднять (уровень) своего сервиса и своих предложений», — заявил Кучинскис. Он также обратил внимание на то, что решение «Транснефти» не стало для Латвии неожиданным, поскольку «еще несколько лет назад Россия заявила о развитии своих портов и сокращении транзита».

Напомним, «Транснефть» к 2018 году прекратит экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики, загрузив собственные мощности на Балтике, заявил ранее глава компании Николай Токарев. По его словам, в соответствии с поручением правительства компания переориентирует грузопотоки с прибалтийских портов Вентспилса и Риги на российские балтийские порты — Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск. Токарев сообщил, что в 2015 году через порты Прибалтики переваливалось порядка 9 млн тонн нефтепродуктов, то в 2016 году — 5 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, общество «Балтийская ассоциация — транспорт и логистика» обратилось к высшим должностным лицам Латвии, министрам, мэрам Риги, Вентспилса и Лиепаи, руководителям крупнейших портов, социальным партнерам правительства и иностранным инвесторам с призывом немедленно сесть за стол переговоров, чтобы разработать конкурентоспособное и соответствующее ситуации на рынке предложение о потоке транзитных грузов через Латвию и латвийские порты.

Общество напоминает, что транзит исторически был второй по величине и значению отраслью народного хозяйства Латвии сразу за деревообрабатывающей промышленностью и лесозаготовками, которая каждый год приносила экономике страны более миллиарда евро. Сейчас транзит уже на протяжении длительного периода переживает падение грузооборота, причем эта тенденция только усиливается. Так, начиная с 2013 года наблюдается ежегодное падение грузооборота на 5−7% в год, а в 2016 году оно уже достигло драматических размеров. Оборот латвийских портов за семь месяцев 2016 года сократился на 13,7%, и это свидетельствует о том, что экономика Латвии недополучит по крайней мере 180 млн евро.