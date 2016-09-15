Цюрих, Швейцария, 15 сентября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Сборная России сохранила за собой 38-е место в рейтинге Международной ассоциации футбола, на ее счету 685 очков. Сборная Германии поднялась с четвертого на третье место, ее позицию заняла команда Бразилии, поднявшаяся на шесть пунктов с 10-го места. Обновленный рейтинг ФИФА опубликован 15 сентября на официальном сайте организации.

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Первую позицию занимает команда Аргентины (1646 очков), на втором месте — бельгийцы (1369 очков). Также в первую десятку входят команды Колумбии, Чили, Португалии, Франции, Уругвая и Уэльса. Украина находится на 29-й строке.

Рейтинг ФИФА составляется с 1993 года. В нем учитываются результаты национальных сборных в течение последних четырех лет.