Москва, 15 сентября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам выделение Украине очередного транша Международного валютного фонда (МВФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, Россия это решение не поддерживает и последовательно выступает против него. «Это последовательная позиция Российской Федерации, и, собственно, здесь ничего не изменилось», — сказал Песков.

Напомним, очередной транш кредита МВФ Украине, который при протесте России согласовал совет директоров фонда, будет направлен на увеличение международных резервов Национального банка.

В ведомстве подчеркивают, что поступление транша на Украину Нацбанк ожидает в течение нескольких дней. Сумма третьего транша составляет 716.11 специальных прав заимствования (СПЗ), или около $1 млрд в эквиваленте. Большую его часть Украина получит в СПЗ, другую часть — в международных валютах.

Ранее МВФ пересмотрел собственные правила, по которым нельзя было выделять средства странам с долгами. Теперь в правила внесено дополнение, по которому МВФ может перечислить средства, если должник «добросовестно» пытается урегулировать долг. Отметим, что долг России в $3 млрд руководством МВФ признан суверенным.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что теперь Украина вместо конструктивных переговоров о реструктуризации задолженности предлагает списать ей 36% суммы долга перед Россией, отвергнув предложение Москвы о возврате долга по ценным бумагам в рассрочку — по $1 млрд ежегодно.

Выделение средств Украине сегодня, как считает Силуанов, станет нарушением правил Международного валютного фонда, а также создаст «условия для создания аналогичных прецедентов и в дальнейшем».