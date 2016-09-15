Москва, 15 сентября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. В Анкару для обсуждения урегулирования кризиса в Сирии 15 сентября прибудет начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, заявил журналистам на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

en.kremlin.ru Флаги России и Турции

По его словам, в ходе переговоров с министром обороны Турции Хулуси Акаром Герасимов также обсудит перспективу двустороннего военного сотрудничества.

Ранее 14 сентября представитель Госдепартамента США Марк Тонер тонер сообщил, что руководитель ведомства Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержали продление перемирия в Сирии ещё на 48 часов, отметив, что «несмотря на спорадические нарушения, соглашение держится».

Согласно данным российского Центра по примирению, за двое суток режим прекращения огня в Сирии, вступивший в силу с 12 сентября, нарушался террористами и причисляющими себя к оппозиции боевиками более 60 раз.