Питтсбург, США, 15 сентября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Вратарь сборной России по хоккею Сергей Бобровский, который отразил 45 бросков по своим воротам в выставочном матче против команды Канады, признан первой звездой встречи. Об этом сообщает в четверг, 15 сентября, Матч ТВ.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккейные звёзды

«Второй звездой встречи стал нападающий канадцев Сидни Кросби, который нанес 3 броска и сделал одну результативную передачу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тройку лучших замкнул нападающий «Кленовых листьев» Патрис Бержерон, который забросил первую шайбу в матче.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 15 сентября сборная Канады переиграла в овертайме команду России в заключительной выставочной игре перед Кубком мира-2016. Встреча, прошедшая на льду «Консоль Энерджи-центр» в Питтсбурге (США), завершился со счетом 3:2.

Кубок мира пройдет в Торонто в период с 17 сентября по 1 октября. Турнир организуется Национальной хоккейной лигой (НХЛ), Ассоциацией игроков НХЛ и Международной федерацией хоккея (IIHF). Соперниками команды Олега Знарка на групповом этапе станут команды Швеции, Финляндии и Северной Америки.

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