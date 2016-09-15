Москва, 15 сентября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. МИД РФ призвал Польшу подтвердить причастность России к катастрофе президентского борта под Смоленском в 2010 году, предоставив дополнительные материалы.

Serge Serebro, Vitebsk Popular News Цветы и свечи на месте падения самолёта

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявления Варшавы о причастности России к авиакатастрофе могут испортить отношения двух стран. Эти заявления «за гранью абсурда» и ведут к подрыву двусторонних отношений.

«Россия призывает Польшу предъявить Москве и мировому сообществу дополнительные материалы по авиакатастрофе, если таковые имеются», — сказала Захарова. Она напомнила, что ранее рядом «русофобских заявлений» отметились министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич и глава МИД страны Витольд Ващиковский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура Польши приняла решение об эксгумации тел погибших в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года. Родственники четырех погибших уже получили уведомления об извлечении тел. Ожидается, что патологоанатомические экспертизы с использованием компьютерной томографии прольют свет на ход катастрофы и ее причины.

Напомним, на «борту №1» находились президент Польши Лех Качиньский, члены правительства, представители военного командования. В результате падения самолета погибли 96 человек, включая членов экипажа.