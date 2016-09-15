Таллин, 15 сентября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Генеральный штаб Сил обороны Эстонии признал, что с 12 сентября рассылает специалистам и представителям сугубо мирных профессий официальные документы, предписывающие им в обязательном порядке занять ту или иную должность в подразделениях армии и флота страны в случае войны. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил эстонский телеканал ETV+, отметив, что о подобных письмах стало известно благодаря опубликованию в социальных сетях таких документов. Письма касаются как лиц, числящихся военными резервистами, так и тех, кто не проходил военной службы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпроты

Так, работники из сферы связи инфотехнологий получили письма из батальона штаба и связи Сил обороны, в которых им сообщали о назначении на должности на случай войны. Названы как должности и обязанности, так и адреса, куда нужно незамедлительно явиться при объявлении мобилизации. Силы обороны Эстонии уже выразили возмущение по поводу публикации официальных документов в Facebook.

По словам представителей Вооруженных Сил страны, отправление данных сообщений не связано с потенциальным началом войны, а военный состав дополняется и пересматривается постоянно. Если о каком-то человеке известно, что он является сильным специалистом в своей области, то получение письма означает, что Силы обороны предварительно оценят его способность сделать что-то для страны в военное время, добавили в ведомстве.

При этом получение письма накладывает обязательства, заявили в Генштабе: «Конечно, у людей, назначенных на должность на случай войны, есть обязанность быть в строю в случае необходимости». Военные не понимают, почему СМИ заинтересовались данной темой, так как в Эстонии действует всеобщая воинская обязанность.