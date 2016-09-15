Екатеринбург, 15 сентября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержан Тимофей Жуков, который расклеивал листовки с логотипом «Единой России» на агитационные плакаты одного из кандидатов в Законодательное собрание Свердловской области от этой партии. Молодой человек считает, что кандидат, идущий на выборы от партии, не должен скрывать свою партийную принадлежность, именно поэтому Тимофей Жуков решил дополнить агитационные плакаты одного из кандидатов от «Единой России» наклейками с логотипами партии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Рекламный щит «Единой России»

Однако во время расклейки он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение для дальнейших разбирательств. Правоохранительные органы вызвали активисты «Единой России», которые посчитали действия Тимофея Жукова противоправными, сообщили «Вечерние ведомости». Тимофей Жуков выложил на своей странице в социальной сети видео задержания и прокомментировал ситуацию.

«Меня задержали и доставили в отделение полиции за то, что я клеил листовки с символикой Единой России на баннеры кандидата Никифорова. Зачем? Все просто — считаю важным, чтоб избиратели знали, от какой партии идет каждый кандидат. Если стыдишься партийной принадлежности — выходи из партии и иди самовыдвиженцем», — написал Тимофей Жуков.

Он подчеркнул, что делает это «ради идеи» и намерен далее расклеивать логотипы ЕР на агитационные плакаты кандидатов, которые не указывают на них свою партийную принадлежность.

Однако стоит отметить, что молодой человек в комментариях также указал на то, что является другом одного из кандидатов региональное Заксобрание от ЛДПР, который баллотируется по этому же округу.

В пресс-службе «Единой России» сообщили, что не комментируют агитационные предвыборные материалы кандидатов от партии.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу пообещали позднее прокомментировать данный инцидент и причины задержания Тимофея Жукова, а также то, какую ответственность понесёт молодой человек за совершённое правонарушение.

Напомним, что Тимофей Жуков известен как один из организаторов передвижной благотворительной столовой возле Храма во имя Державной иконы Божией Матери возле железнодорожного вокзала. Также он является тренером футбольного клуба «Юнион», в котором занимаются дети от 5 до 18 лет.