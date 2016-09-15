Оренбург, 15 сентября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. В селе Сузаново Новосергиевского района Оренбургской области баптистского пастора обвинили в проведении несанкционированного пикета с целью организации досуга и развлечения детей. Информация об этом появилась в соцсетях. Тимур Рахматулин (руководитель регионального отделения Комитета по предотвращению пыток — ИА REGNUM) на странице в «ВКонтакте» сообщил, что его друг — пастор баптистской церкви в Сузаново Александр Демкин в телефонном разговоре поделился, что всегда держался от политики подальше, а ему «вменяют организацию публичного мероприятия, какого-то митинга незаконного», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аркадий Пластов. Дети на прогулке. 1950

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Рахматулин отметил, что Демкин уже на протяжении ряда лет организует детские площадки для детей. Сельские жители этому только рады. Причем на площадку дети приходят либо с родителями, либо с их согласия — это обязательное условие.

Сам Александр Демкин корреспонденту ИА REGNUM сообщил, что никаких проповедей, требований по острым вопросам не было и не замышлялось. В течение трех лет он организует детскую площадку в селе (детская площадка приобретена на пожертвования, батуты возят по всему району). По два-три часа несколько дней у детей есть возможность бесплатного посещения аттракциона.

Примечательно, что площадка находится на территории дома молитвы. Пресвитер церкви евангельских христиан—баптистов отметил, что храм посещает до 50 прихожан (в селе 200 дворов). На площадку в основном приходят верующие с детьми. В этом году к организации площадки решили подойти творчески — дети из воскресной школы инсценировали библейские истории, проводились игры и эстафеты, по словам Демкина, без всякой «пропаганды и политической идеологии».

«От родителей слышал только слова благодарности все эти годы», — признался пастор. И тут неожиданно, как снег на голову — постановление прокуратуры о возбуждении дела об административном правонарушении. Примечательно, что прокурор Новосергиевского района Бабешко В. А. составил этот документ по итогам рассмотрения материалов дела в отношении Александра Демкина по факту нарушения требований противопожарной безопасности в рамках соблюдения законодательства о противодействии экстремистской деятельности в местной религиозной организации. Далее же говорится, что о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

Как указывает прокурор, с 30 июня по 2 июля было проведено публичное мероприятие в форме пикетирования, целями которого якобы стали организация досуга и развлечение детей с проведением конкурсов, установкой на территории дома молитвы надувных батутов, музыкальной аппаратуры, пением песен религиозной тематики.

Сейчас юридическую поддержку пастору Демкину оказывают юристы информационно-аналитического центра «Сова». Правозащитник Владимир Озолин выразил свое несогласие с позицией местной прокуратуры и в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что ФЗ № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» не имеет ничего общего с организацией досугово-спортивного мероприятия для детей. «Со стороны прокуратуры имеет место неверное толкование норм права, — сказал Озолин и добавил, — Это кажется очень странным — на обеих проверках негласно присутствовали сотрудники ФСБ. Это наводит на определенные размышления».

Также юрист подчеркнул: «Что касается религиозных убеждений, никаких нарушений законодательства нет. То, что сделал пастор в селе для детей, — это хорошо».

В прогнозах правозащитник осторожен: «Если прокуратура начала так трактовать нормы права, то трудно представить, что будет дальше. Надеемся на суд, который, Бог даст, согласится с нашей позицией, что это обычное досуговое мероприятие для детей, речь о пикетах и митингах не шла, призывы к социально острым проблемам не помышлялись и не звучали».

По поводу действий прокуратуры Тимур Рахматулин в соцсети выразился резко: «И вот теперь моему другу грозит до 30 тыс. рублей штрафа за незаконный «митинг». Ну, а заместителю прокурора Новосергиевского района Бабешко В.А. «браво»: победил детскую площадку, разогнал несанкционированную публичную акцию, повысил служебные показатели, пополнил казну Российской Федерации. А дети? Да фиг бы с ними, у прокурорских детей нет нужды, чтобы для них организовывали детские площадки».

С точки зрения Озолина, прокуратура такими действиями подрывает авторитет как правоохранительного органа и выглядит больше органом карательным.

В управлении внутренней политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что баптисты составляют 1−2% от числа верующих в регионе и не вызывают никаких опасений. До ситуации в селе Сузаново конфликтов не отмечено.

«О ситуации в селе Сузаново знаем. Сейчас проводятся проверки со стороны местных органов власти. Мы можем только изучить результаты проверки и дать рекомендации, а конкретные действия предпринимает прокуратура», — подчеркнули в управлении.

Председатель Совета протестантских церквей Оренбургской области Александр Бирюков считает конфликт в селе искусственно созданным: «Кто-то беспокойно живет и хочет добиться или погон, или продвижения по службе. Мы хотим мирного разрешения ситуации». Вместе с тем он подчеркнул, что намерены отстаивать свои права, хотя картина — безотрадная. «К сожалению, те органы власти, к кому мы обращались, разводят руками», — признался он.