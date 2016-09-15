Астана, 15 сентября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. На казахстанско-киргизской границе пограничники пресекли провоз крупной партии наркотиков, сообщает сегодня, 15 сентября, Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

gotowall.com Марихуана

«Наряд пограничной заставы «Жаугаш батыр» Таразского пограничного отряда задержал 3 граждан Киргизской Республики, которые при себе имели 3 мешка с марихуаной, весом около 35 кг. Задержанные следовали из Казахстана в Киргизию в пешем порядке», — говорится в сообщении.

Еще больше марихуаны пограничники нашли у двух граждан Казахстана, которых задержали пограничники погранзаставы «Аксу» Кордайского пограничного отряда — «при культивировании поля конопли». У задержанных изъяли 4 мешка высушенной марихуаны весом около 120 килограммов и пакет с 3 килограммами гашиша. Помимо уже заготовленных наркотиков, пограничники учли и 1400 кустов, росших на поле культивированной конопли.

«По всем фактам задержания проинформированы представители правоохранительных органов. Проводятся следственные мероприятия», — сообщает Погранслужба.

Добавим, что, по данным казахстанского уполномоченного по правам человека, на казахстанско-киргизской границе число попыток провоза наркотиков выросло в 6 раз.

«Только за 8 месяцев 2016 года казахстанскими пограничниками были предотвращены 47 фактов провоза наркотических средств — почти шестикратный рост по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении омбудсмена.

В самом Казахстане граждане также активно занимаются производством и сбытом наркотиков, в том числе с использованием возможностей интернета и электронных платежных систем. Вчера, 14 сентября, полицейские задержали группу молодых людей, которые выращивали коноплю в офисном помещении и продавали наркотики через интернет. С начала года полицейские выявили 327 сайтов, причастных к обороту наркотиков, уточнило МВД.