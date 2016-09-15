Пекин, 15 сентября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Надувной шар огромных размеров прокатился по улицам китайского города Фучжоу, напугав его жителей. Запись происшествия распространилась по местным соцсетям, пользователи которых сделали странный объект «героем» мемов, сообщает BuzzFeed.

Gregory H. Revera Луна

Гигантский серый шар в виде Луны был частью инсталляции, размещенной к Празднику середины осени (15 сентября) напротив городского торгового центра. Однако он сорвался со своего места и стал перемещаться по улицам, накрывая собой людей и автомобили. В инциденте винят тайфун Меранти, один из самых мощных в текущем году.

Интернет-пользователи с юмором отнеслись к происшествию. Они подрисовали надувной луне глаза, руки и рот, так что на смонтированных видеофрагментах гиганский шар «охотится» за горожанами.