Хабаровский край, 15 сентября, 2016, 10:41 — ИА Регнум. В Хабаровском крае наевшаяся забродивших груш гималайская медведица вызвала переполох в селе Казакевичево, сообщает ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Цитата из к/ф «Особенности национальной охоты». реж Александр Рогожкин. 1995. Россия Медведь

Медведица пришла на один из приусадебных участков, привлеченная запахом фруктов, рассыпанных под деревьями. Наевшись забродивших груш, хищница захмелела и прилегла поспать в сарае.

Местные жители вызвали экологов, на место прибыли сотрудники заповедника, замдиректора «Заповедное Приамурье» и Хабаровского охотуправления. С помощью ружья со снотворным животное было обездвижено и его транспортировали в заповедник.

Сотрудники заповедника посоветовали местным жителям вовремя убирать упавшие фрукты. Молодая медведица, проснувшись, сама ушла в заповедник — с ней рядом дежурили, пока она не встала на лапы.