Питтсбург, США, 15 сентября, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Сборная Канады по хоккею переиграла в овертайме команду России в заключительной выставочной игре перед Кубком мира-2016. Встреча, прошедшая в ночь на четверг, 15 сентября, на льду «Консоль Энерджи-центр» в американском Питтсбурге, завершился со счетом 3:2.

fhr.ru Россия-Канада, выставочная игра перед Кубком мира-2016

«Кленовые листья» открыли счет в середине первого периода после броска Патриса Бержерона. Вторая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб, а в третьем периоде подопечные Олега Знарка сначала усилиями Александра Овечкина сравняли счет, а потом и вовсе вышли вперед — отличился Артем Панарин. В концовке матча Джон Таварес забил ответную шайбу, и счет снова равный, 2:2.

В овертайме форвард «Кленовых листьев» Райан Гецлаф записал на свой счет победную шайбу.

Кубок мира. Выставочный матч

Канада — Россия — 3:2.