Вашингтон, 15 сентября, 2016, 03:34 — ИА Регнум. США и Израиль заключили соглашение о военной помощи на $38 млрд, сообщает 15 сентября USA Today.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шарик

Сообщается, что соглашение относится к периоду с 2019 по 2029 годы, и включает, в том числе, $5 млрд долларов на противоракетную оборону Израиля, поставки истребителей F-35 и поставки транспорта для сухопутных сил.

Согласно заявлению президента США Барака Обамы, сделанному во время подписания договора в Вашингтоне, данный пакет «является лишь самым последним отражением моей неизменной приверженности безопасности государства Израиль».

Советник по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что «когда наши партнеры и союзники обеспечивают себе большую безопасность, Соединенные Штаты также находятся в безопасности».

По подписанному договору, поставки оружия и вооружения за 10 лет, начиная с 2019 года, должны увеличиться на 20%, однако увеличение поставок сверх обозначенного количества возможно только на случай войны. Этот пункт уже вызвал критику «про-израильских» конгрессменов и политиков — часть из них считает пакет военных контрактов «недостаточным» для сопротивления растущей военной мощи Ирана. Кроме того, несмотря на то, что соглашение действительно является «рекордным» для Израиля, многие союзники США в регионе получают гораздо больше оружия от администрации Обамы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 7 сентября стало известно, что администрация президента США за восемь лет уже заключила с Саудовской Аравией военные сделки на $115 млрд, причем большая часть из них еще не реализована — это в три раза больше «рекордного» израильского пакета, который вступит в силу только через два с половиной года и срок которого составляет десять лет.