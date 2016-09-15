Вашингтон, 15 сентября, 2016, 03:30 — ИА Регнум. Запуск ракеты Antares американской компании Orbital ATK, оснащённой российским двигателем РД-181, откладывается до октября, сообщил представитель компании агентству Space News.

rusnasa.ru Тестирование ракеты Антарес

Первый полёт обновлённой ракеты был запланирован на середину сентября, однако Orbital ATK, как сообщается, решила «тщательно подготовиться к запуску, чтобы иметь уверенность, что двигатели РД-181 и все системы прошли полную проверку».

«Мы работаем с НАСА, чтобы выбрать оптимальную дату запуска», — сказал представитель компании, отметив, что старт намечен, ориентировочно, на начало октября.

Напомним, что ракета Antares должна вывести на орбиту беспилотный космический корабль Cygnus с грузом для Международной космической станции. Первоначально старт был запланирован на июль этого года, но затем перенесён на август, а позднее — на сентябрь.

Предстоящий старт должен стать первым запуском модифицированной ракеты после аварии, произошедшей в октябре 2014 года. Тогда Antares, оснащённая двигателем AJ-26 американской компании Aerojet, взорвалась вместе с космическим кораблём на космодроме на острове Уоллопс.

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