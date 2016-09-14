Вашингтон, 15 сентября, 2016, 02:28 — ИА Регнум. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил второй обзор антикризисной программы Украины и выделил Киеву третий транш кредита на сумму примерно $1 млрд, сообщает пресс-служба фонда.

academic.ru Деньги в долг

Уточняется, что общий объём средств, выделенных Украине в рамках кредитной программы на общую сумму $17,5 млрд, теперь достиг $7,62 млрд.

Также Совет директоров МВФ наметил планы на будущее. Как сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник, в ходе заседания было отмечено, что в случае выполнения программных критериев Киев сможет получить в ноябре транш в размере около $1,3 млрд, а в феврале следующего года — ещё один, примерно на $2 млрд.

Президент Украины Пётр Порошенко в своём комментарии отметил, что решение МВФ также «открывает путь к выделению финансовой помощи со стороны США в объёме $1 млрд, макрофинансовой помощи Евросоюза в рамках дополнительных ещё $600 млн евро, других международных финансовых организаций и открывает окно возможностей для привлечения иностранных инвестиций в украинскую экономику», сообщает пресс-служба украинского президента.

Напомним, что российская сторона голосовала против предоставления Украине очередного транша кредита, так как не считает, что Киев выполнил все необходимые для этого условия. В частности, Москва не уверена в добросовестности переговоров о реструктуризации долга Киева в размере $3 млрд.

Как заявил 12 сентября министр финансов России Антон Силуанов, теперь Украина вместо конструктивных переговоров о реструктуризации задолженности предлагает списать ей 36% суммы долга перед Россией. Россия предлагает Украине возвращать долг в рассрочку по $1 млрд ежегодно до 2018 года. Также российская сторона готова на досудебное урегулирование спора по долгам Украины, если речь пойдет об адекватных условиях.

Выделение средств Украине сегодня, как считает Силуанов, станет нарушением правил Международного валютного фонда, а также создаст «условия для создания аналогичных прецедентов и в дальнейшем».

Как сообщало ИА REGNUM, четырёхлетняя программа помощи МВД предусматривает выделение Киеву кредита на общую сумму $17,5 млрд. Первый транш кредита в размере $5 млрд Украина получила в марте 2015 года, второй транш был на сумму $1,7 млрд был выделен в августе того же года.