Абуджа, 15 сентября, 2016, 01:29 — ИА Регнум. «Силы освобождения дельты Нигера» (NDLF) готовят новую войну в Нигерии, сообщает Reuters 14 сентября.

Pedro Нигерия

Как стало известно журналистам, боевики «несуществующей» группировки могут прекратить действующее перемирие с правительством Нигерии после смерти отца лидера NDFL, в смерти которого участники группировки обвиняют военных.

Сообщается, что на похоронах в Варри, которые собрали около 400 человек, сын погибшего, Франк Экпемуполо, заявил, что в смерти виновно правительство, и присутствующие поклялись отомстить за смерть «патриарха».

Известно, что Томас Экпемуполо, отец главы и «патриарх» группировки боевиков «дельты Нигера», известный как Томполо, получил ранение во время рейда правительственных войск в мае этого года. Ранение привело к ампутации ноги, в результате осложнений Томполо скончался.

Отмечается, что данный инцидент может сорвать и без того хрупкое перемирие между правительством и NDLF. При этом не ясно, готова ли Нигерия к войне на два фронта — на севере страны продолжается военная операция «по окончательному уничтожению» боевиков радикальной группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И, по последним данным, она становится все более ожесточенной. Так, в боях возле озера Чад, по информации на 14 сентября, погибло пятеро военных и 30 боевиков, но «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает удерживать позиции в данном районе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая считается самой жестокой радикальной исламистской группировкой в мире, под давлением правительственных войск продолжают терять территории и влияние на севере страны. В результате атаки ВВС Нигерии 2 сентября группировка уже потеряла своего лидера, Абубакара Шекау. Новый лидер, Мусаб аль-Барнави, который считается ставленником «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), устроил не всех — группировка раскололась на два воинствующих лагеря, во внутренних столкновениях на прошлой неделе погибло несколько десятков боевиков.

Тем не менее конца гражданской войне в Нигерии, погибли в которой десятки тысяч человек, и около 2,5 миллиона человек стали беженцами, пока не видно — в особенности если к угрозе «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере добавится «нефтяной» конфликт с NDLF на юге.