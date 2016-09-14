Минск, 15 сентября, 2016, 00:08 — ИА Регнум. Презентация конкурса научных работ «Кредитование предпринимательства. Поддержка экспорта малого и среднего бизнеса» состоялась 14 сентября в минском «Доме прессы» на пресс-конференции представителей научных и деловых кругов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

РУП «Дом Прессы»

Организатором конкурса выступила редакция журнала «Новая экономика», генеральным партнёром — ОАО «Белинвестбанк». Участие в конкурсе могут принять молодые исследователи, аспиранты из вузов России, Белоруссии и других стран. Опубликовать лучшие работы планируется на страницах белорусского журнала, ближайший номер которого выйдет в октябре.

«Редакция журнала «Новая экономика» инициировала проведение конкурса научных работ, желая помочь молодым учёным опубликовать результаты своих исследований», — сообщил главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко. По его словам, есть всего три условия участия в конкурсе: соответствие тематике конкурсных работ, качество анализа и требования к оформлению текста.

Помощник председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Валентин Бобрович и глава представительства ЭКСАР в Белоруссии Виктор Доронкевич выразили поддержку данной инициативе и рассказали о проектах, которые реализуют их организации в Белоруссии. В частности, отметил Доронкевич, представительство российской компании за I полугодие 2016 года реализовало в постсоветской республике проектов более чем на $0,5 млрд, внеся свою лепту в процесс экономической интеграции в рамках Союзного государства Белоруссии и России.

Доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета Белгосуниверситета Михаил Ковалёв рассказал о важности поддержки молодых учёных, а также инициатив малого и среднего бизнеса. Он отметил, что из 100 фирм, которых можно отнести к категории малого бизнеса, в течение 10 лет едва остаётся десяток, однако они своими смелыми идеями дают импульс развития крупным компаниям и играют важную роль в модернизации.

Бобрович проинформировал о проводимой ОАО «Белинвестбанк» активной работе по развитию сотрудничества именно с субъектами малого и среднего предпринимательства. «Естественная способность малого и среднего бизнеса оперативно адаптироваться к разного рода изменениям дает определенные преимущества во времена экономической волатильности, — отметил он. — Кроме того, как показывает практика, именно в данном сегменте зачастую рождаются креативные, прорывные идеи и инициативы, позволяющие внести существенный вклад в экономический рост всего государства».

«Участие ОАО «Белинвестбанк» в данном конкурсе научных работ является хорошей возможностью познакомиться с научными подходами, альтернативными и «свежими» взглядами на рассматриваемую проблематику. В целом взаимодействие науки и практики, безусловно, повышает общую эффективность», — уверен Бобрович.

В рамках конкурса молодым учёным предложено несколько десятков тем, затрагивающих вопросы финансовой и нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса, страхования, аналитического, финансового и правового сопровождения экспортной деятельности, а также других вопросов. Подробнее о тематике конкурса можно ознакомиться на сайте журнала.

Также ожидается, что завтра, 15 сентября, БГУ и «Белинвестбанк» торжественно подпишут договор о сотрудничестве. Анонс мероприятия размещён на официальном сайте вуза. Скрепят своими подписями документ председатель правления банка Геннадий Сысоев и ректор вуза, академик Сергей Абламейко.

«Одним из ключевых направлений данного договора является актуализация содержания учебных программ и программ прохождения практики в соответствии с потребностями современной экономики. Планируется также проводить научно-практические форумы и конференции, семинары, тренинги и мастер-классы по вопросам практического применения современных инструментов и технологий банковского бизнеса, организовывать прохождение практики студентами БГУ в Белинвестбанке и другое», — проинформировал Белгосуниверситет.