София, 15 сентября, 2016, 00:06 — ИА Регнум. Избирательные участки для голосование на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания VII созыва будут работать 18 сентября в пяти городах Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Болгарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Налбандян. Болгария. Варна. Вид на побережье

Помещения для голосования откроются в клубе посольства России в Софии (бульвар «Драган Цанков», 28), генеральном консульстве России в Варне (улица «Македония», 53) генконсульстве России в Русе (улица «Ниш», 1), а также в Пловдиве (улица «Иван Вазов», 25) и Враце (улица «Мито Цветков», 2).

Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени. В голосовании смогут принять участие все совершеннолетние граждане России, проживающие или временно находящиеся на территории Болгарии, при предъявлении российского загранпаспорта либо заменяющего его документа.

Избиратели, которые по уважительным причинам не могут лично прибыть в помещения для голосования в Софии, Варне и Русе, вплоть до 14:00 18 сентября могут обратиться в соответствующие представительства России заявлением о вызове членов участковых избирательных комиссий для проведения голосования на дому.