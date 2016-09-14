Мадрид, 15 сентября, 2016, 00:04 — ИА Регнум. «Андидопинговое агетство признало факт проникновения, однако пока не подтвердило, но и не опровергло опубликованные данные».

kavicom.ru «Необычные медведи»

Констатация факта выполнена в спокойной манере, как и у многих других изданий не только Испании, но и ЕС в целом. А дальше газета, по-видимому, вспоминает, кто в евросоюзном доме хозяин, и градус публикации существенно поднимается.

«Предполагается, что «Медведи» связаны с ГРУ, то есть бывшим КГБ (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ). На счету этой группы еще два громких взлома: Демпартии США и лично Хиллари Клинтон», с негодованием пишет корреспондент Хавьер Санчес.

«Fancy Bears утверждают, что многие американские олимпийские медалисты в Рио регулярно употребляли запрещенные вещества. «Медведи» говорят, что у них есть документы, подтверждающие это. А между тем названные спортсменки применяли сильнодействующие медикаменты в терапевтических целях, — стараясь сохранить самообладание, сообщает автор. — Мы можем видеть, что сестры Уильямс обычно используют два стимулятора, метилфенидат и декстроамфетамин, предназначенные для борьбы с синдромом дефицита внимания или эпилепсией, а также применяют еще несколько препаратов: метилпреднизолон (противовоспалительное), формотерол (бронхолитик) через оксикодон (сильное болеутоляющее), преднизон и триамцинолон. Однако все это было зарегистрировано в WADA, и на все получено разрешение».

По мнению журналиста, распространение информации о взломе (если он действительно имел место) и содержании найденных разрешений хакерами «распространяется с тремя целями. 1. Отомстить за отстранение российских спортсменов от Олимпиады. 2. Максимально досадить информатору WADA Юлии Степановой, которую ранее удалось уже не допустить к участию в Играх. 3. Принизить значение успехов американских спортсменов в Рио и по возможности лишить их медалей».