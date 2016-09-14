Ереван, 14 сентября, 2016, 22:17 — ИА Регнум. Состояние экономики Армении крайне тяжелое, заявил новоназначенный премьер Карен Карапетян во время правительственного часа в парламенте.

Photolure Карен Карапетя отвечает на вопросы депутатов

Карапетян, указ о назначении которого главой правительства президент Армении Серж Саргсян подписал 13 сентября, спустя день впервые появился на публике. Несмотря на это, парламентарии, которые должны были засыпать Карапетяна вопросами, были не столь активны и более половины вопросов были адресованы другим членам правительства. Хотя и сам премьер был не многословен, напомнив, что всего полтора дня работает на этой должности и еще не успел войти в курс дел.

Единственное значимое заявление Карапетян было выше процитированное заявление об экономике.

«Нужно понимать, что нет никакой волшебной палочки, и в этот момент я могу сказать, что если мы хотим изменений в нашей экономике, необходимо проводить системные изменения. Реальное состояние нашей экономики, я говорю это открыто, честно, очень тяжелое, крайне тяжелое», — подчеркнул премьер-министр.

Кроме этого, глава правительства успокоил всех тех, которые уж больно воодушевились сменой правительства, заявляя, что Карапетян превратит Армению в Сингапур. Таким «гигантом мыслей» оказался один из депутатов от правящей Республиканской партии.

«Необходимо время, чтобы решить, в каком направлении мы поведем нашу страну, и ожидания того, что мы очень быстро изменим нашу экономику… сейчас я хочу всем заявить, что таких ожиданий не будет», — подчеркнул Карапетян.

Он также поделился своими наблюдениями о том в каких странах люди живут счастливо. По мнению премьера, страны с «ресурсами, нефтью, газом не в их числе». «Страны, где люди по всем рейтингам живут счастливо, хорошо — это те страны, где деловые люди, созидающие люди, люди, создающие добавленную стоимость, чувствуют себя счастливыми. Страны с ресурсами, нефтью, газом не в их числе», — отметил премьер.

После депутатов эстафету экзаменовать главу парвительства подхватили журналисты, которые пытались узнать у него новый состав кабмина, как Карапетян будет бороться с монополиями, как он оценивает работу старого премьера. Ничего конкретного журналисты у бывшего мэра Еревана не узнали, во многом благодаря неэтичным и порой даже глупым вопросам.

Что касается Карапетяна, то даже если он не будет превращать Армению в счастливую страну и не будет применять сингапурские методы улучшения ситуации в экономике, ему предстоит трудная и незавидная работа.

Успеет ли он предпринять действенные шаги по спасению утопающей армянской экономики до парламентских выборов 2 апреля 2017 года — не ясно. Зато ясно, что после выборов Конституция Армении не позволит ему продолжать занимать пост премьера, поскольку Карапетян в последние 4 года постоянно не проживал в Армении, а по новому основному закону страны, положения которого по части премьер-министра вступят в силу после парламентских выборов, главе правительства предъявляются именно такие требования.

Хотя, обойти такой пустяковый запрет в Армении совсем не сложно, тем более, что подобный опыт в стране уже есть.