МИД Белоруссии проинформировал королеву Бельгии о её «белорусских корнях»
Минск, 14 сентября, 2016, 21:55 — ИА Регнум. Посол Белоруссии в Бельгии, постпред постсоветской республики при Евросоюзе Александр Михневич рассказал королеве Матильде о её «белорусских корнях». Об этом вечером 14 сентября проинформировала Белтелерадиокомпания.
Королева Бельгии, согласно сообщению гостелевидения Белоруссии, узнала от Михневича, что она является родственницей по материнской линии рода Сапегов. О реакции на это известие супруги бельгийского короля Филиппа (урождённой Матильды Марии Кристины Гислен д’Удекем д’Акоз) не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии в рамках политики «белорусизации» тиражируют множество политических мифов, призванных лечь в основу конструированию новой идентичности белорусов. Данная практика предусматривает плагиат идей и символов, ревизионизм и распространение псевдонаучной фантастики.
Отметим, что недавно госагитпроп Белоруссии отчитался о нахождении «белорусских корней» у американского киноактёра Стивена Сигала. До этого «белорусские корни» были найдены у многих других зарубежных знаменитостей, многих из которых работники чиновничьей «идеологической вертикали» постсоветской республики записали в «знаменитые земляки», «наши герои» и «славные белорусы». Среди них оказалось множество поляков, литовцев и представителей других народов, не самоидентифицировавших себя как «белорусы».