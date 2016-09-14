Минск, 14 сентября, 2016, 21:55 — ИА Регнум. Посол Белоруссии в Бельгии, постпред постсоветской республики при Евросоюзе Александр Михневич рассказал королеве Матильде о её «белорусских корнях». Об этом вечером 14 сентября проинформировала Белтелерадиокомпания.

monarchie.be Королева Бельгии Матильда Мария Кристина Гислен д’Удекем д’Акоз

Королева Бельгии, согласно сообщению гостелевидения Белоруссии, узнала от Михневича, что она является родственницей по материнской линии рода Сапегов. О реакции на это известие супруги бельгийского короля Филиппа (урождённой Матильды Марии Кристины Гислен д’Удекем д’Акоз) не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии в рамках политики «белорусизации» тиражируют множество политических мифов, призванных лечь в основу конструированию новой идентичности белорусов. Данная практика предусматривает плагиат идей и символов, ревизионизм и распространение псевдонаучной фантастики.

Отметим, что недавно госагитпроп Белоруссии отчитался о нахождении «белорусских корней» у американского киноактёра Стивена Сигала. До этого «белорусские корни» были найдены у многих других зарубежных знаменитостей, многих из которых работники чиновничьей «идеологической вертикали» постсоветской республики записали в «знаменитые земляки», «наши герои» и «славные белорусы». Среди них оказалось множество поляков, литовцев и представителей других народов, не самоидентифицировавших себя как «белорусы».