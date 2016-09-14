Вашингтон, 14 сентября, 2016, 20:02 — ИА Регнум. В США средства массовой информации продолжают муссировать состояние здоровья кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Иван Шилов ИА REGNUM Клинтон

На американском телеканале ABC7 в сегодняшнем выпуске новостей, 14 сентября, ведущие сообщили о смерти Клинтон. В экстренном выпуске новостей журналист Джо Торрес сказал фразу: «Мы начинаем со срочных новостей о смерти Хиллари Клинтон».

Правда, Торрес тут же объяснил, что Клинтон на самом деле жива, но её медики утверждают, что она умирает от пневмонии. Когда эти новость растиражировали многие американские СМИ, телеканал ABC7 выпустил опровержение, сообщив, что «на самом деле Клинтон ещё жива».

Многие интернет-СМИ, которые перепечатали эту новость, также выпустили опровержения.

Предвыборный штаб Клинтон никак не прокомментировал этот инцидент.

Напомним, 11 сентября на траурной церемонии в память жертв терактов 9/11 в Нью-Йорке, Клинтон стало плохо, и она упала в обморок. Личные врачи Клинтон заявили, что у демократического кандидата пневмония. До 16 сентября Клинтон приостановила свою кампанию и поправляет здоровье.