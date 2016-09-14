Вашингтон, 14 сентября, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Крупнейшие американские правозащитные организации «Американский союз защиты гражданских свобод» и Amnesty International призывают Барака Обаму помиловать Эдварда Сноудена, сообщает The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Сноуден

Эти организации собираются запустить общественную кампанию «Помилование Сноудена», которая должна совпасть с премьерой фильма Оливера Стоуна, посвященного беглому сотруднику Агентства национальной безопасности США.

Сам Эдвард Сноуден в интервью газете The Guardian заявил, что политика конгресса США, президента и судов изменилась в результате его разоблачений, в то время как до сих пор нет доказательств того, что кто-либо от этих разоблачений пострадал.

Напомним, Эдвард Сноуден — бывший сотрудник АНБ, в 2013 году опубликовал сведения об электронной слежке американских спецслужб, доходящей до нелегальной прослушки переговоров лидеров государств. Спасаясь от преследования властей США, Сноуден оказался в России, где 1 августа 2014 года получил трехлетний вид на жительство.

В США Эдвард Сноуден обвиняется в нарушении двух статей закона о шпионаже. По каждому из них он получит до 10 лет лишения свободы, а представители администрации США и некоторые политики неоднократно заявляли, что Сноуден должен понести наказание за нанесение серьезного ущерба национальной безопасности США.