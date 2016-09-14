Воронеж, 14 сентября, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Крупнейшие порносайты PornHub и YouPorn заблокированы в России, оба ресурса включены в единый реестр запрещенной информации.

verkeorg Решение

Сайт PornHub заблокирован по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области от 24 мая этого года. В июне решение о блокировке YouPorn вынес Первореченский районный суд Владивостока. Сегодня же в соцсетях появились массовые сообщения о недоступности ресурсов.

Отметим, что русскоязычный сегмент PornHub был заблокирован по решению Крыловского районного суда Краснодарского края в сентябре 2015 года.

PornHub и YouPorn входят в сотню самых посещаемых сайтов мира: они являются крупнейшими порноресурсами, предоставляющими бесплатный контент.