Бухарест, 14 сентября, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Молдавия имеет не больше прав претендовать на территорию Приднестровья, чем Румыния — на территорию Молдавии. Такого мнения придерживается директор Института международных отношений Румынской академии Дан Дунгачиу.

Трещина в государстве

В своей статье для бухарестского издания Ziare.com румынский аналитик пишет, что роль Приднестровья с точки зрения России — «оказать давление на Кишинев и Бухарест и, в идеале, «прилепить» Республику Молдова, контролируемую Кишиневом, к Приднестровью — это проект так называемой приднестровизации Республики Молдова».

Дунгачиу отмечает, что Приднестровье — регион с давними антирумынскими традициями. «Никогда этот регион не был населен румынским большинством. В 1926 году там насчитывалось порядка 30% румын/молдаван и сегодня этот процент примерно такой же: 1/3 населения является румынами/молдаванами (преимущественно проживающими в селах) и 2/3 населения — славяне, соответственно 1/3 русские и 1/3 украинцы. Тирасполь является издавна русским городом, с глубоко славянскими и антирумынскими традициями», — пишет эксперт.

С канонической точки зрения, продолжает он, регион также никогда не был «румынским». «Никогда Румынская православная церковь не распространяла своей канонической юрисдикции на левобережье Днестра, за исключением временной православной миссии (в период румыно-фашистской оккупации 1941−1944 г. — прим. ИА REGNUM )», — отмечает Дунгачиу.

«Сегодня замороженный конфликт в Республике Молдова разрешить еще сложнее, — продолжает эксперт. — Появился, помимо прочего, вопрос идентичности, то есть поколение приднестровцев, которые родились в конце 80-х годов, сейчас им около 30 лет, и у них нет ничего общего с правым берегом Днестра. Совершенно очевидно, что сегодня мы имеем дело с относительно другим населением сепаратистского региона, нежели в 1990 году. Они росли и впитывали приднестровскую идеологию, учились по другим учебникам, в другой культурной и языковой атмосфере, они смотрели на Москву или Восток, в отсутствие каких-либо связей и интересов с Республикой Молдова. Они являются «приднестровцами».

«Если «Молдавия — не Румыния» очевидно, что и «Приднестровье — не Молдавия». На самом деле, это зеркальный сценарий… Сегодня некоторые говорят, что «молдаване» —не румыны, а «Молдавия — не Румыния». По той же логике, Приднестровье — это кусочек МССР, который откололся в 1990 году, и который, с течением времени, развил свою собственную идентичность. Если «молдаване» — не румыны, то и «приднестровцы» — тоже не молдаване», — пишет эксперт.

«С точки зрения идентичности, Приднестровье в отрыве от Молдавии существует 26 лет, а Республика Молдова в отрыве от Румынии существует… с 1944 года. А «молдаване» и «приднестровцы» — две в равной степени изобретенных идентичности», — подводит итог Дунгачиу.

Справка ИА REGNUM :

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» является «вторым румынским государством», молдаване — «румынами», молдавский язык — «румынским». При этом, согласно официальным данным переписи 2004 года, обнародованным Национальным бюро статистики «Республики Молдова», румынами себя назвали 2,2% жителей республики, молдаванами — 75,8%, 78,4% молдаван родным языком указали молдавский язык, 18,8% — румынский.

Между тем, сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.