Магас, 14 сентября, 2016, 16:51 — ИА Регнум. В Ингушетии предоставили путевки в летние лагеря в два раза большему числу детей, чем планировали весной текущего года. Всего летней организованной оздоровительной кампанией было охвачено 16 218 детей.

Александр Дейнека. В Крыму (фрагмент). 1956

Организация кампании прошла в штатном режиме, без происшествий. По ее итогам выраженный оздоровительный эффект отмечен у 92% детей, сообщили ИА REGNUM в Роспотребнадзоре по региону.

Большая часть детей — 12 466 человек — были обеспечены отдыхом в пришкольных лагерях. В загородные лагеря выезжали 3752 ребенка. Санатории Кабардино-Балкарии приняли нынешним летом 2338 детей из Ингушетии. Еще 600 детей побывали на побережье Каспийского моря в Дагестане.

Напомним, власти Ингушетии планировали потратить на летний отдых детей столько же денег, как и в прошлом году — около 111 млн рублей. На эти денежные средства должны были быть приобретены путевки для 14 тысяч детей. В 2015 году организованным летним отдыхом за счет государства были охвачены более 16 тысяч школьников.

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Около 17 тысяч детей из Ингушетии были охвачены летним отдыхом в 2014 году