Брянск, 14 сентября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. С января по август 2016 года в Брянской области умерло 65 детей в возрасте до одного года. Как сообщили ИА REGNUM в Брянскстате, это количество больше, чем за аналогичный период 2015 года, на шесть человек. Тогда умерли всего 59 младенцев.

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В целом количество умерших немного уменьшилось. Так, в 2016 году умерли 11,3 тысячи человек, а с января по август 2015 года — почти 11,7 тысячи человек.

Рождаемость также понизилась. В 2016 году пока родилось всего 7,8 тысячи детей (в прошлом году — почти 8,1 тысячи). Таким образом, убыль населения составила 3,5 тысячи человек.

ИА REGNUM отмечает, что даже мигранты не могут выровнять ситуацию. В 2016 году миграционный прирост составил 1,3 тысячи человек. Но, видимо, Брянская область все-таки начинает привлекать людей, поэтому явно заметен рост количества мигрантов. К примеру, в 2015 году уехало из региона больше человек, чем приехало. Тогда миграционная убыль составила 95 человек. Однако привлекает область только граждан стран СНГ. Соотечественники все также не стремятся в Брянск — убыль по этой категории мигрантов составляет 300 человек.