Минск, 14 сентября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Проблемы в отношениях Белоруссии с Евросоюзом должны обсуждаться и посредством диалога решать все проблемные вопросы. Об этом 14 сентября в Минске по итогам переговоров с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

пресс-служба МИД Белоруссии Жан Ассельборн и Владимир Макей

«Я вижу будущее нормальным. Белоруссия находится в Европе. Белоруссия является европейской державой. Мы должны, я считаю, быть неотъемлемой частью европейских, евразийских интеграционных процессов», — сказал Макей, отвечая на вопрос о том, каким он видит «будущее белорусско-европейских отношений».

Он уточнил: «Мы настроены выстраивать с Европейским союзом (если Вы имеете ввиду развитие белорусско-европейских отношений, как развитие наших отношений с Европейским союзом), то мы намерены выстраивать эти отношения через тот равноправный, конструктивный диалог, который наметился некоторое время назад и существует в настоящее время».

Говоря о переговорах с люксембургским коллегой, Макей сообщил, что были обсуждены не только вопросы двустороннего взаимодействия, но и вопросы развития сотрудничества постсоветской республики с ЕС. Также была обсуждена парламентская кампания в Белоруссии.

«Мой коллега, господин министр высказал те вещи, которые с его точки зрения необходимо предпринять, реализовать для того, чтобы наметившаяся позитивная атмосфера в отношениях между Белоруссией и Европейским союзом развивалась более динамично, — цитирует Макея пресс-служба МИД РБ. — Хочу отметить, что мы не избегали обсуждения даже самых чувствительных вопросов, потому что считаем, что если существуют какие-то препятствия или проблемы в наших отношениях, то мы должны открыто и откровенно их и обсуждать, и стараться их решать».

В свою очередь глава МИД Люксембурга констатировал достижение официальным Минском «значительного прогресса в политической и экономической сферах». В частности, отметил он, движением в верном направлении стал процесс формирования нижней палаты парламента постсоветской республики — Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Он обратил внимание на соотношение мест в палате: 108 у открытых сторонников Александра Лукашенко и всего лишь два у номинальных оппозиционеров (представительницы оппозиционной «Объединённой гражданской партии» и «Товарищества белорусского языка).

Макей и Ассельборн прокомментировали значение декларации «Партнерство ради мобильности», которое будет подписано в октябре на заседании Европейского совета в Люксембурге. Ассельборн уточнил, что на заседание соберутся главы МВД и других министерств ЕС и участие представителей официального Минска пойдёт на пользу Белоруссии, сблизит его с Брюсселем.

Глава МИД Люксембурга констатировал улучшение имиджа официального Минска. Макей отметил, что в процессе реализации декларации Белоруссия и ЕС смогут вместе противостоять общим вызовам и угрозам.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Евросоюз радикально сократил «санкционные списки», в которых фигурировали физлица и юрлица Белоруссии. ЕС сдержанно оценил предварительные итоги парламентской кампании в постсоветской республике. Многие белорусские политологи сходятся во мнении, что по итогам формирования Нацсобрания РБ сближение Минска и Брюсселя продолжится.

Напомним, сближению Белоруссии с Западом призвано способствовать базовое соглашение о партнёрстве и сотрудничестве Белоруссии и ЕС. Комментируя данное направление деятельности, Владимир Макей отметил: «Это будет в интересах как Белоруссии, стремящейся нормализовать отношения с Евросоюзом, так и в интересах Евросоюза, который, я думаю, должен быть заинтересован в укреплении экономического суверенитета Белоруссии и, тем самым, политического суверенитета и независимости».