Брянск, 14 сентября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Дольщики, которые купили недостроенные квартиры в доме, возводимом на улице Чернышевского в Брянске по заказу МУП «Брянскгорстройзаказчик», уже несколько месяцев не могут получить свое жилье — срок сдачи дома постоянно откладывается. Брянцам уже надоело вести бессмысленную переписку с городскими и областными властями, поэтому в ход пошли угрозы разбить палаточный городок и начать активные протесты.

ul.ru Строительство

Видеообращение обманутых дольщиков появилось в интернете 14 сентября. В нем говорится о том, что строительство здания началось еще в 2010 году. Подрядная организация «Союз мастеров» начала работы по заказу МУП «Брянскгорстройзаказчик». Сдан дом должен был еще во втором полугодии 2016 года, однако жители уверены, что этого не произойдет — здание еще не подключено к коммуникациям, а строители несколько раз переносили срок сдачи.

«Организации только и делают, что обвиняют друг друга в том, что они не выполняют свои обязательства, но не достраивают дом. Неоднократно мы обращались в различные инстанции местного уровня, в адрес губернатора Брянской области, Брянской городской администрации, Брянской областной думы, департамента строительства и архитектуры Брянской области, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и так далее. Но каждый раз мы получаем бесконечные отписки о том, что «мы рассмотрим ваш вопрос», «мы будем держать вашу проблему на контроле», — говорится в обращении.

При этом, как пишет издание «Брянская улица», заказчик через арбитражный суд пытается взыскать с подрядчика 20 млн рублей в качестве компенсации за неисполнение обязательств. А другие компании и вовсе требуют признать МУП «Брянскгорстройзаказчик» банкротом.

Обращение адресовано главе региона Александру Богомазу, главе Брянска Александру Хлиманкову, мэру Александру Макарову и главному прокурору области Александру Войтовичу.