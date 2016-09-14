Москва, 14 сентября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Бывший президент СССР Михаил Горбачёв не поедет на конференцию в Прагу — так поступить ему порекомендовали врачи. Тем не менее у него сохраняется штатный рабочий график, сообщили в пресс-службе Горбачёв-фонда.

SpreeTom Михаил Горбачев

Уточняется, что медики порекомендовали политику воздержаться от поездки в Чехию, которая может создать для организма слишком большую нагрузку. Ежедневная работа политика в фонде продолжается.

Напомним, в Праге 16−18 сентября пройдёт конференция «Общая безопасность после холодной войны. Как решить новые проблемы? Европейская безопасность и Россия». Фонд Горбачёва является одним из её организаторов.

Ранее сообщалось, что Горбачёв, которому сейчас 85 лет, почувствовал себя плохо.