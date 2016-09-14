Москва, 14 сентября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Природоохранные соглашение — это попытка стран, исчерпавших свои экологические ресурсы, пополнить их за счет других стран. Такое мнение на конференции «Экологические угрозы и национальная безопасность России» высказал заведующий лабораторией инновационной деятельности ОАО «Институт микроэкономики» Виктор Потапов.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Участник конференции отметил, что природоохранные соглашения начали формироваться с 1972 года, в основном, после проведения Стокгольмской конференции по устойчивому развитию.

«Было принято 26 принципов. Анализируя эти принципы, мы сделали вывод, что переходящими из одного соглашения в другое стали два — 21−22-й. Главный из них гласит: в соответствии с уставом ООН государство имеет право разрабатывать свои собственные ресурсы и несет ответственность за то, чтобы эта деятельность не наносила ущерба окружающей среде за его пределами», — отметил Потапов.

По его словам, природный капитал — один из активов развития человечества. Он включает в себя «сумму капитала минерально-сырьевых ресурсов и объем экологических ресурсов, необходимых для жизнедеятельности». Последнее — экологические ресурсы ‑ и является предметом прирооохранных соглашений.

«Стратегия всех природоохранных соглашений заключается в том, что страны, инициирующие подобные соглашения, как правило, выстраивают свою стратегию по использованию ресурсов, которых у них уже нет. Определенные страны, подходя к исчерпанности экологического ресурса, начинают изобретать международные природоохранные соглашения, чтобы задействовать этот ресурс в своих интересах, воспользоваться ресурсами других стран», — подчеркнул участник конференции «Экологические угрозы и национальная безопасность России».

Эта конференция проходит в Международном независимом эколого-политологическом университете (Академии МНЭПУ). Главный ее вопрос — какой ущерб нанесен России природоохранными соглашениями — Киотским и Монреальским протоколами, и что нас ждет в результате присоединения к Парижскому соглашению.

Участники форума намерены обсудить актуальные проблемы экологии. Такие как — возникновение лесных и равнинных пожаров; как уменьшить последствия взрывов в шахтах; насколько надежно можно сегодня прогнозировать землетрясения; чем нарастающее истечение глубинного водорода и метана опасны для сельскохозяйственных почв, лесов, фундаментов зданий и технических сооружений.

В числе организаторов форума Академия МНЭПУ, Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, «Центральная аэрологическая обсерватория» (ЦАО) Росгидромета, Институт физики оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Информационное агентство REGNUM и другие организации.