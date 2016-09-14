Москва, 14 сентября, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников, открывших стрельбу из автомобиля Range Rover на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в правоохранительных органах.

ut.by Стрельба из пистолета

ЧП произошло в среду, 14 сентября, в районе Лианозово.

«На 86 км МКАД, со слов очевидцев, из автомобиля Range Rover неизвестные произвели выстрелы из оружия, — уточнил источник. — Автомобиль объявлен в розыск».

В городе введен план «Перехват».

Другие подробности пока неизвестны.