Неизвестные на внедорожнике устроили стрельбу в Москве
Москва, 14 сентября, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников, открывших стрельбу из автомобиля Range Rover на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в правоохранительных органах.
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Стрельба из пистолета
ЧП произошло в среду, 14 сентября, в районе Лианозово.
«На 86 км МКАД, со слов очевидцев, из автомобиля Range Rover неизвестные произвели выстрелы из оружия, — уточнил источник. — Автомобиль объявлен в розыск».
В городе введен план «Перехват».
Другие подробности пока неизвестны.