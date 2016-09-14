Москва, 14 сентября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. На севере Москвы в результате хлопка газа в шиномонтажной мастерской пострадал один человек, сообщил «Агентству Москва» источник в экстренных службах.

stux Шиномонтаж

ЧП произошло в среду, 14 сентября, на ул. Клары Цеткин.

«В результате неисправности ацетиленового баллона произошел хлопок, — сказал он. — Один человек получил травмы».

При этом источник добавил, что после хлопка в мастерской пожара не последовало.

В настоящее время на месте ЧП работают специальные службы города.