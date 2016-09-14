Москва, 14 сентября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. «Мы не хотим стать могильщиками человечества, но «разводить себя не дадим» — таким должно быть отношение России к природоохранным соглашениям, в частности Киотскому протоколу, заявил заведующий отделом озонного мониторинга Центральной аэрологической обсерватории (ЦАО) Росгидромета Григорий Крученицкий, выступая на конференции, посвященной проблемам климата — «Экологические угрозы и национальная безопасность России».

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Специалист подчеркнул, что защита интересов РФ должна стоять во главе угла при формировании климатической доктрины.

«Есть вопрос, как определить среднегодовую температуру с помощью наблюдательных средств существующей мировой сети. Она может быть определена с точность не больше, чем 0,28 градуса Кельвина, а не 0,005!» — сообщил докладчик, заметив, что такие параметры фигурируют в оценках авторов природоохранных соглашений.

Доказательства антропогенной версии потепления не выдерживают критики, это «бред сивой кобылы», считает Григорий Крученицкий. Прежде всего, они прибегают к некорректному моделированию климатических изменений. У климатических моделей есть три класса трудностей. Уже одного из них достаточно, чтобы никогда не интересоваться этими моделями. В числе этих неустранимых трудностей — нет единственного решения уравнения глобальной циркуляции, которое используется в моделях.

«Когда руководитель Росгидромета Роман Вильфанд рассказывает, каким будет следующий месяц, не обращайте внимания», — отметил Крученицкий.

Причиной климатических изменений на Земле является Солнце, заявил участник конференции. Все излучение Солнца приходит из фотосферы.

«Если центр тяжести смещен, то важно, куда смотрит Солнце. Если оно проходит медленно мимо планеты, то температура будет больше, а если быстрее — меньше. Причем предсказать, когда ситуация повторится, нельзя», — сообщил Григорий Крученицкий на конференции в Москве. В качестве дополнительного доказательства надуманности теории антропогенного потепления ученый привел слова Пушкина: «Снег выпал только в январе на третье в ночь». А ведь тогда ни о каком антропогенном воздействии на климат и речи быть не могло. Он призвал готовить экспертное обоснование того, что «нобелевская группа в оценках климатической ситуации ошиблась».

Напомним, что в Международном независимом эколого-политологическом университете (Академии МНЭПУ) проходит конференция (14−16 сентября 2016 г.), посвященная проблемам климата — «Экологические угрозы и национальная безопасность России». В центре внимания — негативные последствия принятых климатических соглашений: Монреальского и Киотского протоколов, а также Парижского соглашения по климату.

Участники встречи намерены представить альтернативную точку зрения на проблему так называемого глобального потепления. Тем более что до сих пор эта теория не нашла подтверждения. С момента подписания Киотского протокола общемировые выбросы углекислого газа выросли на 60%.

Также на конференции будет проанализирована причины провала Монреаслького протокола, так как после полного прекращения производства «озоноразрушающих» веществ разрушение озоносферы продолжает нарастать.