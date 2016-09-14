Москва, 14 сентября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. «Химические спутники Земли — те вещества, которые появляются в атмосфере из разных источников и поднимаются в атмосферу. Они могут либо выпасть на землю с дождем или снегом, но могут обогнуть весь Земной шар, став спутником. А потом все равно выпадут в виде осадков», — заявил вице-президент Российской академии естественных наук, эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян на конференции «Экологические угрозы и национальная безопасность России» в Москве, говоря о химических спутниках Земли, загрязнении атмосферы и изменении климата.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Он отметил, что на поведение облаков влияет не только несущий их ветер, но и солнце. Сегодня геофизики утверждают, что солнечная активность прошла максимум в 2014 году. Она будет уменьшаться, соответственно влияние солнца на облака, возможность их разрушить тоже уменьшается. Гораздо важнее, по словам ученого, роль твердого метана, залежи которого обнаружены в Восточной Арктике.

«При расконсервации 1−2% этих запасов концентрация атмосферного метана может увеличиться многократно, что может привести к трудно предсказуемым последствиям. Уже сейчас в Арктике видны признаки глобального потепления. Например, в последнее время резко возросло количество штормовых дней, замедляется процесс образования льда», — отметил Валерий Петросян, подчеркнув, что у метана парниковый эффект в 24 раза выше, чем у СО2. При этом, он добавил, что фреоны дают лишь 1% в процесс потепления, хотя они оказались в центре внимания Киотского и Монреальского протоколов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, конференция открылась 14 сентября 2016 года в Международном независимом эколого-политологическом университете (Академии МНЭПУ). Цель форума — определить истинные, а не мифические глобальные экологические угрозы. В центре внимания участников — существующие соглашения по климату — Киотский и Монреальский протоколы, а также Парижское соглашение, к которому недавно присоединилась Россия. По мнению ученых, разрушение озоносферы и глобальное потепление, которые составляют основу этих соглашений, не получили до сих пор научного подтверждения.