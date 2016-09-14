Санкт-Петербург, 14 сентября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Запуск скоростного рельсового транспорта на юго-западе Санкт-Петербурга не имеет смысла, поскольку большое количество загруженных перекрестков в этой части города не позволит развивать этому транспорту конкурентную скорость. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил глава городского комитета по транспорту Александр Головин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сагдеев Дмитрий Трамвай

По его словам, вопрос пуска скоростного рельсового транспорта на юго-западе Петербурга обсуждается с точки зрения внебюджетных инвестиций, однако этому решению препятствуют транспортные особенности этих районов города.

«В моем понимании там нужны немного другие проектные решения. К сожалению, там очень много пересечений и больших перекрестков с огромным потоком личного и общественного транспорта. Если мы просто пустим трамвай в эти районы, то скорость его не будет отвечать требованием жителей. Этой темой занимается руководство района и городская администрация», — сказал Александр Головин.

Как сообщалось, 22 августа власти Петербурга одобрили проект по созданию линии скоростного рельсового транспорта, который свяжет южную окраину Петербурга и город Колпино.

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Как отмечало ИА REGNUM, разговоры о развитии легкорельсового транспорта (ЛРТ) в Петербурге и Ленобласти идут уже на протяжении нескольких лет, однако пока все идеи маршрутов ЛРТ остаются исключительно на бумаге. В тоже время на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2016 года банк ВТБ сообщил о намерении инвестировать в развитие петербургской транспортной инфраструктуры около 20 миллиардов рублей. В числе намеченных к осуществлению проектов — строительство двух веток легкорельсового транспорта.