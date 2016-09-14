Воронеж, 14 сентября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Воронежский АО «172 центральный автомобильный ремонтный завод» по итогам 2015 года получил убыток в размере 77 млн 912 тыс. рублей. — почти в два раза больше, чем в 2014 году (39,96 млн). Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные годового отчета компании.

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1915

Выручка компании за год упала с 414 млн 575 тыс. рублей в 2014 году до 266 млн 086 тыс. в 2015-м.

В отчете, в частности, говорится, что в числе причин, повлиявших на финансовое состояние компании, стало сокращение заказов от Минобороны. В результате пришлось оптимизировать персонал — численность сотрудников за год сократилась с 560 до 439 человек.

В 2016 году, говорится в отчете, риском для финансовой устойчивости компании могут стать «отсутствие необходимых объемов государственного оборонного заказа по ремонту автомобильной и инженерной техники».

По прогнозу, все эти факторы могут привести к сокращению численности работников и снижению загрузки производства.

Акционерное общество «172 центральный автомобильный ремонтный завод» специализируется на ремонте автомобильной техники, техники военного и специального назначения, автомобильных узлов и агрегатов, изготовлении продукции общего машиностроения.

В 2011—2012 году на предприятии также выпускались броневики Iveco («Рысь»). С декабря 2012 года производства было перенесено из Воронежа на площадку «КамАЗа».

Отметим, что 10 сентября Воронежскую область посетил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, курирующий оборонную отрасль. На совещании, которое провел Рогозин на ВАСО, он, в частности, заявил, что оборонная промышленность является едва ли не единственным локомотивом для реализации политики новой индустриализации в России. Основная задача, которую обозначил Рогозин, — «удержание уровня перевооружения» после 2020 года, когда такого высокого гособоронзаказа уже не будет.

По данным, приведенным на том же совещании губернатором Алексеем Гордеевым, в Воронежской области напрямую на гособоронзаказ работает 21 организация и еще целый ряд предприятий — по кооперации. По итогам 2015 года региональные предприятия ОПК произвели продукции в общей сложности на 60 млрд рублей, при этом темп роста составил 102% к 2014 году. Общая доля оборонной продукции в промышленности региона — 17%.