Москва, 14 сентября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Инцидент с задержанием заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко не повлечёт за собой отставки в руководстве МВД России. Прежде чем давать оценки, нужно дождаться результатов расследования. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 14 сентября.

archive.government.ru Владимир Колокольцев

Отвечая на вопрос журналистов, не последует ли за скандалом с полковником Захарченко увольнение руководства МВД, в частности, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, Песков ответил отрицательно. «Насколько мне известно, пока какой-либо речи ни о каких отставках не идёт», — сказал Песков. В настоящий же момент — до окончания следствия — рано давать какие-то оценки.

Напомним, Захарченко был задержан 9 сентября в рамках уголовного дела о получении взятки в размере семи миллионов рублей. При задержании у него были изъяты 20 млн рублей. Затем при обыске на квартире Захарченко стражи порядка нашли мешок с иностранной валютой на сумму около девяти миллиардов рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Песков, комментируя ситуацию с Захарченко, заявил: «Собственно, этот случай, весьма поражающий своими объемами, — это очень красочное тому подтверждение».