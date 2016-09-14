Севастополь, 14 сентября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Дизельные подводные лодки (ПЛ) Черноморского флота «Новороссийск» и «Ростов-на-Дону» завершают выполнение задач во флотских полигонах боевой подготовки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Вячеслав Трухачев.

Mil.ru «Новороссийск» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка».

«Подлодки отработали одиночные и совместные действия по поиску и слежению за кораблями условного противника, а также выполнили торпедную стрельбу по надводной цели», — сообщил Трухачев.

В свою очередь, противолодочные корабли и морская авиация флота отработали тактические учения против действий подводных лодок. Экипажи малых противолодочных кораблей совместно с противолодочными самолётами-амфибиями Бе-12 и вертолётами Ка-27ПЛ провели поиск подлодок и отработали поддержание гидроакустического контакта.

Проведенные мероприятия являются обязательным элементом практической подготовки экипажей подводных лодок и противолодочных кораблей флота.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе прошлого года ПЛ «Новороссийск» завершила на Северном флоте ряд испытаний бортовых комплексов вооружения. После чего ПЛ прибыла к постоянному месту базирования на ЧФ на Новороссийскую военно-морскую базу.

В начале декабря 2015 года ПЛ «Ростов-на-Дону» совершила подводный пуск ракет «Калибр» по целям террористической группировки «Исламское государство» на территории Сирийской Арабской Республики.

Новейшие субмарины относятся к третьему поколению дизельных подводных лодок. Они считаются одними из самых малошумных в мире и имеют более высокую в сравнении с предыдущими проектами боевую эффективность, новейшие комплексы ракетно-торпедного вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики.

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