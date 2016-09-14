Москва, 14 сентября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Москвичам придется копить на однокомнатную квартиру площадью 40 квадратных метров в течение 39 лет. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании SRG.

Александр Дейнека. Мирные стройки. 1960

Аналитики SRG опубликовали рейтинг регионов по доступности жилья для местных жителей. Индикатором доступности квартир было взято соотношение средней стоимости 1 квадратного метра к доходам населения, уменьшенным на величину потребительских расходов, согласно данным Росстата.

Так, самое доступное жилье находится в Ненецком автономном округе. Квадратный метр в регионе стоит 85,5 тысячи рублей. Таким образом, по данным аналитиков, житель округа способен накопить необходимую на 1 «квадрат» жилья сумму за 1,9 месяца.

За ним в рейтинге следуют Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Там квадратный метр жилья стоит 65,3 тысячи и 55,4 тысячи рублей соответственно. Это позволит жителю ЯНАО собрать деньги на «квадрат» жилья за два месяца, а жителю Магаданской области — за три.

Как отмечается в исследовании, высокая доступность жилья в этих регионах объясняется хорошим уровнем доходов и потенциально высоким остатком свободных средств — около 45 тысяч рублей в месяц.

Дольше всего откладывать на жилье придется жителю Севастополя — там накопление средств на квадратный метр займет 32,3 месяца. Это связано с высокой стоимостью недвижимости и минимальными денежными доходами в данном округе, которые в среднем составляют всего 16,1 тысячи рублей. При этом в Республике Крым этот показатель составляет 19,5 месяца.

Среднестатистическому москвичу, где средняя цена квадратного метра составляет 172 тысячи рублей, копить на него придется 11,5 месяца, в Подмосковье с ценой «квадрата» в 78 тысяч рублей — 6,4 месяца. Из этого следует, что на сбор необходимой суммы для приобретения однокомнатной квартиры площадью 40 квадратных метров без использования кредитных продуктов житель столицы потратит 39 лет, отметили в SRG.

В соответствии со стандартной методикой ООН, жилье считается доступным, если копить на него приходится до трех лет. Жилье не очень доступно — от трех до четырех лет. Приобретение жилья серьезно осложнено — от четырех до пяти лет. Жилье недоступно — более пяти лет. Ранее Финэкспертиза посчитала, что в среднем по России для того, чтобы накопить на однокомнатную квартиру, нужно минимум 5 лет, а на двухкомнатную — 6,5 года. Однако в данных расчетах предполагалось, что откладывать придется всю зарплату.

В 2010 году эксперты компании Evans проанализировали рынки жилой недвижимости более 40 стран мира. Страной с самым недоступным жильем оказалось Марокко — там приобрести квартиру среднестатистический гражданин со средним доходом сможет только через 67,5 года. В Пакистане потребуется копить на квартиру 40,6 года, в Черногории — 30 лет, в Белоруссии — 28 лет, а жителю России, согласно данным Evans, нужно было собирать на квартиру 26 лет.